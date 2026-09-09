Basket in carrozzina: Mondiali al via con tre giocatori della Dinamo LabPapi, Ghione e Saaid nelI'Italia di scena in Canada
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Prende il via domani con la gara contro il Brasile il campionato mondiale di basket in carrozzina, che si dispita a Ottawa, in Canada. Nell'Italia, giunta alla sua nona partecipazione, giocano ben tre atleti della Dinamo Lab: Giulio Maria Papi, Enrico Ghione e Driss Saaid.
Il formato del torneo prevede una fase iniziale con quattro gironi da quattro squadre, a cui seguiranno le sfide ad eliminazione diretta. L’Italia è stata inserita nel Gruppo A insieme a Stati Uniti, Brasile e Olanda. Venerdì gli azzurri allenati da Fabio Castellucci affronterà l'Olanda, domenica invece se la vedrà contro gli Usa.
Gli accoppiamenti degli ottavi di finale vedranno le quattro squadre del Girone dell'Italia incrociarsi con le quattro squadre del Girone B, composto da Australia, Gran Bretagna, Turchia e Argentina.