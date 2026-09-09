Quattro giorni dedicati al basket, dalle realtà isolane fino alle protagoniste dell’Eurolega. Il PalaPirastu si prepara a ospitare da domani a domenica i due tornei organizzati dalla Fip Sardegna: la prima edizione della Sardinia Cup e il XVI “City of Cagliari”.

Si comincia domani con la Sardinia Cup: alle 18 spazio al primo confronto stagionale tra Esperia Cagliari e Klass Sennori, le due rappresentanti isolane nel prossimo campionato di Serie B Interregionale. Alle 20.30 salirà invece di livello il palcoscenico, con la Dinamo Sassari di Luca Vitali opposta alla Valtur Brindisi: un test tra due formazioni che si preparano ad affrontare con importanti ambizioni la Serie A2.

Dopo la pausa di venerdì, sabato e domenica toccherà al City of Cagliari, che porterà in via Rockefeller tre formazioni di Eurolega. La prima semifinale, sabato alle 18, metterà di fronte la neonata Maxima Roma e l’Hapoel Tel Aviv di Dimitris Itoudis. Alle 20.30 sarà invece la volta del Bayern Monaco e dell’Asvel Villeurbanne. Domenica, agli stessi orari, si giocheranno rispettivamente la finale per il terzo posto e quella che assegnerà il trofeo.

Numerosi i nomi di richiamo attesi a Cagliari. L’Hapoel può contare, tra gli altri, su Tomas Satoransky e Zach LeDay, mentre nel Bayern figurano Vladimir Lučić e il campione del mondo Johannes Thiemann. L’Asvel porta in Sardegna Patty Mills, Jae Crowder e Joel Bolomboy. Ricco anche il roster della nuova Maxima Roma, con Aaron Holiday, Matt Ryan, John Brown III e diversi giocatori già conosciuti in Italia, tra cui Miro Bilan e Carl Wheatle.

La Sardinia Cup rappresenterà invece un primo banco di prova per le squadre isolane. L’Esperia di Federico Manca affianca al nucleo formato, tra gli altri, da Daniele Locci, Luigi Cabriolu e Alessandro Potì diversi volti nuovi, tra cui Tommaso De Gregori, Ezio Gallizzi e Luca Sanna. Sennori riparte da Fabrizio Longano e ha inserito nel roster Victorio Musso, Youssouf Kamaté, Juan Diego Sahud e Alessio Fabris.

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