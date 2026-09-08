Quattro anticipi delle squadre sarde di Serie D sono in programma sabato prossimo, 12 settembre, per la seconda giornata di campionato. Quattro delle Alle 14.30 si gioca Budoni-Aranova, alle 15 Monastir-Atletico Lodigiani e Latte Dolce-Paganese, alle 16 l'Ossese gioca in trasferta sul campo della Certosa V. Campagnano. Unica a rispettare il turno domenicale è la Cos, attesa alle 14.30 sul difficile terreno dell'Anzio. Un turno sicuramente non facile per le sarde.

Il Monastir e l'Ossese puntano a fare il bis dei successi colti domenica contro Cos e Latte Dolce. Lo stesso Cos e il Budoni pensano al riscatto dopo le sconfitte all'esordio stagionale.

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