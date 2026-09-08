Prima giornata del campionato di Eccellenza anticipata a sabato 12 settembre alle 16. Dopo l'antipasto della Coppa Italia, alza il sipario alza il sipario il massimo campionato dilettantistico regionale al debutto stagionale con il girone unico. In programma Atletico Uri-Calangianus, Bonorva-Villacidrese, Tortolì-Alghero, Iglesias-Ilvamaddalena, Santa Teresa-Nuorese, Taloro Gavoi-Terralba, Tempio-Usinese e Villasimius-Lanusei.

Al via anche la Promozione, che scende in campo domenica alle 16 con la prima giornata dei gironi A e B.

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