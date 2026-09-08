Il torneo
08 settembre 2026 alle 18:01
Tennis, Matteo Mura stoppato nel turno decisivoNell'Itf15 di Budapest, il torresino vince i primi due match, ma si ferma a un passo dal tabellone principale
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Matteo Mura perde nel turno decisivo delle qualificazioni dell'Itf15 di Budapest.
Sul rosso magiaro, il tennista torresino (numero 2211 della classifica mondiale) ha superato agevolmente i primi due turni, regolando 6-3, 6-0 il turco Cagan Celik e 6-1, 6-3 lo slovacco Filip Drab (2087 Atp), ma è stato stoppato nel turno decisivo dallo svedese Lucas Renard per 6-4, 4-6, 10-8.
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