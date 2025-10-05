Ancora un passo falso per la Klass Sennori, che nel secondo turno del campionato di Serie B Interregionale è stata sconfitta 90-74 sul parquet del Nuovo Basket Aquilano. Decisivo il primo tempo, chiuso con un pesante -25 (53-28), che ha compromesso fin dall’inizio le speranze di rimonta dei romangini.

La formazione di coach Piras ha sofferto l’impatto fisico e tecnico dei padroni di casa, guidati da un Cassar dominante sotto i tabelloni e autore di 26 punti. Per i sassaresi il migliore è stato Nwokoye, che ha chiuso con 18 punti, mentre Puggioni e Cordedda hanno dato un buon contributo offensivo. In ombra invece il veterano Hubalek, limitato a soli 7 punti con un solo canestro dal campo.

La gara si è indirizzata fin dalle prime battute: L’Aquila è partita forte (11-1 dopo tre minuti) e ha poi allungato fino al +25 dell’intervallo, sfruttando la superiorità a rimbalzo e la precisione dall’arco. Nella ripresa Sennori ha provato a reagire, trovando buone soluzioni offensive e riducendo parzialmente lo scarto, ma i padroni di casa hanno controllato fino alla sirena finale.

L’Aquila-Sennori 90-74

Nuovo Basket Aquilano: Ronca ne, Bologna, Compagnoni 5, Di Paolo 12, Nardecchia 17, Santomaggio 13, Tartamella 3, Cecchi 14, Cassar 26, Cabas, Rita. Allenatore D’Addio

Klass Sennori: Cordedda 11, Puggioni 14, Nwokoye 18, Merella 5, Cabras, Tola 6, A. Pisano 3, N. Pisano 5, Biolchini 5, Hubalek 7. Allenatore Piras

Parziali: 25-14; 53-28; 69-52

