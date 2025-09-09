Scomparso nel 2022 a soli 35 anni, Daniele Porqueddu ha lasciato un vuoto enorme nelle vite di chi lo conosceva, ma anche un ricordo luminoso, fatto di sorrisi, gentilezza e passione per il basket. Sabato 20 settembre, il PalaSimula di Sassari ospiterà il “Terzo Memorial Daniele Porqueddu”, una giornata intera dedicata alla sua memoria, tra sport, amicizia e ricordi indelebili.

Daniele era noto da tutti come il “Trenino”, soprannome affettuoso che raccontava la sua energia inesauribile, la sua capacità di farsi notare sul campo e la gioia contagiosa che portava ovunque andasse.

La giornata inizierà alle 17 con la tradizionale partitella tra gli Amici di Daniele, divisi in due squadre che portano i numeri 4 e 7, simboli del suo spirito competitivo e del suo amore per lo sport.

Alle 20, il Memorial ospiterà una vera e propria amichevole di lusso tra due squadre di Serie B sarda: Esperia Olimpia Cagliari e la neopromossa Klass Pallacanestro Sennori. Un incontro che unisce sport e memoria, celebrando il legame che Daniele aveva con il basket e la comunità sarda. Ma il Memorial non si limita al pomeriggio e alla sera: già dalla mattina del 20 settembre ci sarà una iniziativa speciale, presto svelata, pensata per rendere omaggio alla generosità e alla gioia che Daniele portava nella vita di chiunque incontrasse.

© Riproduzione riservata