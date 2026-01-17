Si apre con una sconfitta il nuovo corso della Klass Sennori. Nel primo turno di ritorno della Serie B Interregionale, i romangini cedono 72-61 sul campo della PromoBasket Marigliano e restano soli all’ultimo posto in classifica.

La squadra affidata in settimana a Fabrizio Longano resta in partita per oltre due quarti, mostrando segnali di reazione, ma paga il break decisivo dei campani nel terzo periodo. Marigliano, guidata in panchina dall’ex playmaker di Serie A Valerio Spinelli, cambia passo dopo l’intervallo e costruisce un vantaggio in doppia cifra che difende fino alla sirena finale, interrompendo una serie negativa di sette sconfitte.

La cronaca. L’avvio è a punteggio basso e caratterizzato da percentuali ridotte: Sennori trova i primi canestri con Cordedda e Biolchini, mentre i padroni di casa muovono il punteggio soprattutto dalla lunetta. L’equilibrio regge anche nel secondo quarto, con Merella e Hubalek protagonisti per la Klass, capace di reagire al primo tentativo di allungo di Marigliano e di chiudere il primo tempo a stretto contatto (25-23).

Al rientro dagli spogliatoi i romangini provano anche a mettere la testa avanti con Nwokoye e Sanna, ma la risposta dei campani è immediata. L’asse Verazzo-Di Giuliomaria dà brio all’attacco di casa, che piazza l’allungo decisivo tra la fine del terzo periodo e l’inizio dell’ultimo quarto, spingendosi fino al +12. Sennori, penalizzata dai problemi di Hubalek, rimasto in campo solo dieci minuti, non riesce a colmare il divario nonostante le quattro triple di Sanna.

PromoBk Marigliano-Klass Sennori 72-61

Marigliano: Liamin, Verazzo 23, Zanier 2, Scekic 18, Ceredi 2, Di Giuliomaria 18, Verde, Cannavina 9, Mileva, Novelli. Allenatore Spinelli

Sennori: Cordedda 9, Puggioni 7, Sanna 19, Nwokoye 11, Merella 4, Cabras 1, Tola, Pisano, Hubalek 5, Biolchini 5. Allenatore Longano

Parziali: 8-10, 17-13, 28-18, 19-20

© Riproduzione riservata