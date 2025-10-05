In Seconda categoria dieci gol nella sfida tra Settimo e Uragano. Ma alla fine il valzer del gol finisce in pareggio: tre volte a segno Suella e in rete anche Dessì, Tana, Corda, Vacca, Pia, Di Laura e Carta, con le due squadre che hanno cercato di superasi a vicenda.

Il La Salle ha vinto per 1-4 sul campo de La Pineta (gol di Pintor, Pandori, Sechi, e doppietta di Trombino). La Jupiter ha piegato il Burcei per 4-1 (reti di Bassetto, Piccioni, Mulas e doppietta di Cuboni). Pari (0-0) fra Johannes e Accademia Sarrabese.

