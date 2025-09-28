Negli anticipi della prima giornata del campionato di Seconda categoria, successo dell'Accademia calcio Sarrabese sulla Ferrini Quartu: 3-1 il risultato a favore della squadra di Villaputzu.

Il gol sono stati firmati al 28’ da Madeddu, al 35’ da Carrus, al 64' da Frau e al 76’, da Furci. Pareggio (2-2) invece nel derby fra il Kalagonis e il Settimo con reti di Suella, Onidi, Sanna e Corona.

