28 settembre 2025 alle 09:54
Seconda categoria, vince l'Accademia Sarrabese, pari nel derby Kalagonis-SettimoLa Ferrini Quartu sconfitta dalla squadra di Villaputzu
Negli anticipi della prima giornata del campionato di Seconda categoria, successo dell'Accademia calcio Sarrabese sulla Ferrini Quartu: 3-1 il risultato a favore della squadra di Villaputzu.
Il gol sono stati firmati al 28’ da Madeddu, al 35’ da Carrus, al 64' da Frau e al 76’, da Furci. Pareggio (2-2) invece nel derby fra il Kalagonis e il Settimo con reti di Suella, Onidi, Sanna e Corona.
