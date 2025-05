Nell'ultima giornata del Girone H di Seconda Categoria erano rimaste da definire le situazioni legate ai playoff e ai play out. Inoltre, la dominatrice incontrastata del raggrupamento Anglo-Gallurese, il Lauras, voleva fortemente concludere questa stagione immune da sconfitte, come fatto nella scorsa annata in Terza Categoria. Detto, fatto: anche il 2024-2025 va in archivio col passaggio alla categoria superiore, il miglior attacco, la miglior difesa, il titolo di capocannoniere e, appunto, la casella sconfitte rimasta incontaminata.

Proprio all'ultima chiamata, “Torrende a cabu cuntrestu”, lo Sporting Paduledda (61 punti) batte sul campo amico l'Atletico Castelsardo per 6-3 e guadagna l'accesso agli spareggi promozione, dove incontrerà la gloriosa squadra del Sorso 1930. Ciò è stato possibile anche perché il Palau, a sua volta a 61 punti, ha dovuto osservare il turno di riposo: a quel punto è entrata in ballo la classifica avulsa, a favore dello Sporting Paduledda.

Per una squadra Trinitaiese che sogna in grande ne corrisponde un altra, il Trinità, che per conservare la categoria dovrà affrontare i play out. Straordinari dunque per l'undici, quasi tutto fatto in casa, guidato da quel Tore Mamia che da giocatore ha calcato per anni anche i palcoscenici di Serie D, specie con l'ultracentenaria casacca giallorossa del Calangianus. Sulla sua strada la pattuglia Mamia troverà il Codaruina, a sua volta guidato da un altro “pezzo da 90” del calcio sardo: Antonio Rassu, che nel difficile ruolo di portiere ha difeso anche la porta della Torres.

In chiusura un cenno sulle squadre che pur rimanendo nei quartieri "alti" si sono dovute accontentare: l'Andrea Doria Sedini al quarto posto (45) ha preceduto il Tavolara (43) e il Porto Cervo (42), posizioni queste che potrebbero tornare utili nel caso di ripescaggi.

