Con tre gol di Serpi l'Himalaya ha piegato il Kalagonis per 3-1 nell'anticipo di oggi del girone A della Seconda categoria. Per i Kalagonis la rete è stata segnata da Corona. Il gol del Kalagonis è stato segnato a inizio gara su rigore. Come una delle reti di Serpi per gli ospiti. Ha arbitrato Oro di Cagliari.

L'Accademia Sarrabese ha battuto per 2-1 la Johannes. Hanno segnato al 20’ Luzzi, al 70’ Carrus, all'80’ Agus.

Vittoria per 3-1 della Castiadase a Sinnai. Le reti: 15’ Borrelli, 62’ e 93’ (r) Melis, 75’ Frau.

