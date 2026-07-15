Continua il mercato del Siniscola che ufficializza l'innesto di Marcello Pintore. L'attaccante classe '84 era rimasto svincolato dopo la sua ultima esperienza al Supramonte, in Seconda Categoria. Tuttavia, in Prima Categoria, conta oltre 400 gol con le maglie di Budduso, Pozzomaggiore, Abbasanta, Borore, Corrasi Oliena. Per Pintore anche un passato in Promozione in cui ha militato con Posada, Bittese e Ozierese. Il suo arrivo alla Montalbo certifica la volontà della società verdeazzurra di voler tornare allestire una rosa in grado di lottare subito per risalire in Prima Categoria.

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