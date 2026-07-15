L'Atletico Cagliari mette a segno un colpo di mercato che guarda al futuro. La società cagliaritana di Promozione si è assicurata Leonardo Laudi, difensore classe 2009 reduce da una stagione straordinaria con la maglia dell'Azzurra Monserrato, al suo esordio in Prima Categoria. La firma è arrivata ieri, al termine di una trattativa lampo: tra il giovane e il club c'è stata subito intesa.

Un'operazione tutt'altro che scontata. Laudi era infatti finito nel mirino di diverse società del panorama regionale, tutte pronte a investire su uno dei prospetti più interessanti della sua annata. Ha scelto l'Atletico Cagliari, convinto dal progetto tecnico e da un ambiente ideale per crescere.

Cresciuto nella Ferrini Cagliari prima del passaggio all'Azzurra, Laudi ha messo in mostra fin da subito qualità tecniche, carattere e una personalità fuori dal comune, dimostrando di poter competere con giocatori ben più esperti nonostante la giovanissima età. Nel suo percorso spiccano la partecipazione al Torneo delle Regioni 2024 con la rappresentativa sarda e, nel 2023, l'esperienza al camp ufficiale del Real Madrid nel centro sportivo di Valdebebas, opportunità conquistata dopo aver vinto le fasi nazionali del Clinic Camp.

Un profilo prezioso anche per la sua duttilità tattica: Laudi può giocare al centro della difesa ma anche a tutta fascia, sia come terzino nella difesa a quattro che come esterno in un centrocampo a cinque. Caratteristiche che lo rendono una pedina spendibile in più moduli.

Ad attenderlo c'è mister Carlo Saba, tecnico che ha fatto della valorizzazione dei giovani uno dei suoi tratti distintivi. Sotto la sua guida, per il classe 2009 la Promozione può diventare un autentico trampolino di lancio: la possibilità di misurarsi con un campionato importante, in una squadra ambiziosa, a soli 17 anni.

L'Atletico Cagliari si assicura così uno dei giovani più promettenti del calcio sardo. Il futuro di Leonardo Laudi è tutto da scrivere, ma la nuova pagina comincia con i colori giusti.

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