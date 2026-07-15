calcio regionale
15 luglio 2026 alle 19:42
Prima Categoria, colpo a centrocampo per la Dorgalese: arriva Mattias MeloniRinforzo in mediana per la compagine rossoblù
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Colpo ad effetto della Dorgalese che si assicura le prestazioni di Mattias Meloni per la prossima stagione. Centrocampista o laterale destro, classe 1992, garantirà esperienza e qualità alla compagine rossoblù.
Oltre all'ultima annata all'Irgolese, in Seconda Categoria, Meloni ha militato anche in Serie D con le maglie di Budoni e Tortolì, ma nella sua carriera ha giocato anche con Nuorese, Siniscola, Budduso e Tuttavista.
© Riproduzione riservata