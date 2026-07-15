Colpo ad effetto della Dorgalese che si assicura le prestazioni di Mattias Meloni per la prossima stagione. Centrocampista o laterale destro, classe 1992, garantirà esperienza e qualità alla compagine rossoblù.

Oltre all'ultima annata all'Irgolese, in Seconda Categoria, Meloni ha militato anche in Serie D con le maglie di Budoni e Tortolì, ma nella sua carriera ha giocato anche con Nuorese, Siniscola, Budduso e Tuttavista.

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