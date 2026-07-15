

L’ottava edizione del Challenge Riviera del Corallo, che si sarebbe dovuto disputare da venerdì 17 a domenica 19 luglio, è stata rinviata.

"L’ondata di caldo con l’allerta meteo per temperature molto elevate ha fatto decidere l’organizzazione per il rinvio, visto le bassissime adesioni che non consentirebbero di svolgere una gara in linea i presupposti tecnico sportivi di riferimento per un Campionato Italiano, si è deciso di rinviare la stessa al mese di settembre, a data da destinarsi", ha dichiarato il presidente del Team Alghero Corse Tore Bellu.

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