A poche settimane dall’inizio della stagione, il Santa Teresa si rinforza con l’innesto di un nuovo professionista: in vista del prossimo campionato di Eccellenza, il club gallurese annuncia l’ingresso di Salvatore Varsi nello staff tecnico guidato da Fabio Levacovich. Varsi, che nel settore vanta oltre 20 anni di esperienza maturata tra Promozione, Eccellenza e Serie D, ricoprirà il ruolo di massaggiatore della prima squadra.

L’altro annuncio delle ultime ore dei biancocelesti riguarda l’allenatore Fabrizio Murgia, a cui la società del presidente Corrado Fois ha deciso di affidare la formazione degli Allievi Regionali A1 Élite. Per il Santa Teresa si tratta si un gradito ritorno: primo patentino nel 1987, UEFA B dal 1997, Murgia ha allenato, infatti, la prima squadra diversi anni fa, oltre ad aver collezionato esperienze in club come Ilva, Palau e Luogosanto.

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