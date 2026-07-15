«Sacrificio, devozione, passione ma soprattutto rispetto dell’avversario. I Crusaders Cagliari, squadra campione d’Italia di Football americano sono un orgoglio per la Sardegna e rappresentano un esempio per tutti di perseveranza e di abnegazione sportiva». Lo ha affermato il Presidente del Consiglio regionale Piero Comandini che, questa mattina, ha ricevuto in Presidenza, i dirigenti e gli atleti dei Crusarders Caglari, campioni d'Italia 2026 di football americano a 9 giocatori . La squadra sarda si è aggiudicata il titolo nazionale battendo nei giorni scorsi gli Honey Badgers Formigine con il punteggio di 48-6 nella finale del Nine Bowl, disputata allo stadio “Paolo Mazza” di Ferrara.

«Questa coppa dopo sedici anni riporta la Sardegna sul podio più alto in Italia del Football americano. Vi siamo grati – ha detto Comandini - per gli enormi sacrifici che fate. Sappiamo bene quanto sia difficile per gli atleti sardi riuscire ad emergere in qualunque disciplina sportiva. Ma la qualità, la professionalità e la caparbietà dei nostri atleti e dei dirigenti delle società isolane fanno superare gli ostacoli e in ogni disciplina riusciamo a raggiungere ottimi livelli».

Erano presenti all’incontro il Presidente della squadra Emanuele Garzia, il vicepresidente Sergio Andrea Meloni, il general manager Giuseppe Marongiu, la dirigente Giulia Congia, il dirigente e coach Antonio Nicolli, il coach Andrea Antonino e gli atleti Edoardo Stara, Gianfranco Farris, Davide Anedda, Fabio Matta, Riccardo Pili, Massimiliano Mandas, Michele Meloni, Mike Scano.

Il Presidente Comandini ha consegnato agli atleti e ai dirigenti la bandiera dei Quattro Mori.

(Unioneonline)

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