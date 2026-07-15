Prima Categoria, La Verde Isola accoglie Zambrano Diaz e BrignoneNuovo portiere e nuovo centrocampista per i gialloverdi
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Doppio colpo in entrata per la Verde Isola che porta in rosa Manuel Enrique Zambrano Diaz e Niccolò Brignone. Il primo, classe 2007, è un portiere che proviene dal settore giovanile del Real Frontera, club di seconda divisione venezuelana. Un altro acquisto dal Sudamerica per la dirigenza gialloverde dopo quello del difensore Santiago Moncada. Il secondo, Brignone, arriva dall'esperienza con la Don Bosco Fortitudo terminata con una retrocessione in Seconda Categoria. Adesso, una nuova opportunità per il centrocampista autore di 9 gol nella passata stagione.