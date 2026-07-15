A volte ritornano. A distanza di qualche anno dalla prima esperienza in biancoverde, Cristian Sosa ha deciso di indossare ancora la maglia dell’Arzachena.

Il club smeraldino ha annunciato oggi l’ingaggio dell’esperto difensore uruguaiano, classe 1985, per il prossimo campionato di Promozione. “Esperienza, carisma e grinta da vendere: nella prossima stagione Cristian Sosa vestirà di nuovo biancoverde”, recita il post pubblicato sui profili social della società guidata da Pasquale Cossu. “Dopo le stagioni 21-22 e 22-23 vissute in Serie D, raggiungendo i playoff, Cristian torna a vestire la maglia dell’Arzachena, pronto a scrivere insieme una nuova pagina sportiva”.

Sosa è il primo nuovo acquisto del mercato estivo dei galluresi dopo le conferme di Danilo Bonacquisti, Edoardo Donati, Dani Fernandez, Nicolas Angel Goy e Agustin Olivera, ufficializzate ieri. Il centrale di Montevideo viene dall’avventura vissuta in Eccellenza con la maglia del Tempio, ma in carriera in Italia ha indossato anche le casacche di (tra le altre) Taranto, Cittadella, Alessandria, Modena e Livorno.

In serata, l’Arzachena ha poi annunciato l’innesto tra i pali del giovane Walter Vassallo, classe 2006: il portiere, cresciuto nella Turritana, ha vestito nell’ultima stagione la maglia del Bonorva, conquistando la promozione in Eccellenza.

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