Si è conclusa con la settimana guidata da Edoardo Casalone l'edizione 2026 del Basketball City Camp organizzato dal Comitato regionale delle Polisportive Giovanili Salesiane. Dal 6 al 10 luglio gli impianti del Convitto Nazionale e il PalaCep di Cagliari hanno ospitato la seconda parte dell'iniziativa, che nelle due settimane ha coinvolto circa un centinaio di ragazzi e ragazze nati tra il 2008 e il 2016.

Ex assistant coach dell'Asvel Villeurbanne in Eurolega ed ex vice di Gianmarco Pozzecco tra Dinamo Sassari e Nazionale, Casalone ha proposto un programma di lavoro incentrato sul miglioramento delle letture di gioco e degli aspetti cognitivi legati alle situazioni di campo. «Abbiamo lavorato con gruppi differenti, alternando attività individuali e di squadra», ha spiegato il tecnico, «l'obiettivo era aiutare i ragazzi a leggere meglio il gioco e a reagire ai diversi stimoli, senza rinunciare al divertimento».

La seconda settimana ha raccolto il testimone da quella inaugurale, animata dall'ex giocatore e divulgatore Tommaso Marino, oggi commentatore televisivo e tra i volti più seguiti della pallacanestro italiana sui social. Nel corso del camp non sono mancate anche le visite di ospiti d'eccezione, tra cui l'ex commissario tecnico della Nazionale Meo Sacchetti.

«La risposta dei partecipanti è stata molto positiva», commenta il responsabile Antonello Manca, «l'obiettivo resta quello di offrire ai ragazzi un'opportunità di crescita tecnica e personale, grazie al contributo di allenatori e professionisti di alto livello».

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