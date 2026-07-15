Sant'Antioco. Il "colpo" più atteso dovrebbe arrivare fra cinque giorni, con la probabile conferma della risalita in Promozione, ma nell'attesa l'Antiochense di Sant'Antioco mette a segno i colpi classici di mercato. E sono comunque finalizzati ad allestire una formazione o in grado di reggere più che degnamente il nuovo auspicabile torneo in Promozione oppure di primeggiare senza più indugi nel caso dovesse venire confermata la permanenza in Prima Categoria. Pertanto, alla corte di Fabio Piras, confermato allenatore dell'Antiochense, sono giunti i centrocampisti Alessio Armeni e Luca Orgiana. Non è escluso, secondo indiscrezioni, che finisca in laguna anche l'attaccante originario di Carbonia Alessandro Lardieri. E viene confermato il blocco che ha permesso alla squadra di Sant'Antioco di giungere seconda nel girone B della Prim categoria e di vincere poi con passo trionfale tutti gli spareggi per ritrovarsi ora in pole position per i ripescgaggi che potrebbero già scattare entro la prossima settimana. In attesa dunque del "colpaccio" a tavolino, ecco i veri e propri colpi di mercato da cui il club non può certo esimersi.

© Riproduzione riservata