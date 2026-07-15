Continuità, ancora un ritardo sul Cagliari-Roma: «Abbiamo un problema allo schermo di bordo»L’annuncio del comandante di Aeroitalia quando i passeggeri erano già stata imbarcati per la partenza delle 13
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Un altro disagio. Un’altra falsa partenza. Ancora un inghippo per la continuità aerea in Sardegna. Il guasto è successo sul Cagliari-Roma delle 13. I passeggeri erano già seduti quando il comandante ha annunciato il ritardo del decollo: «È stata riscontrata una piccola anomalia allo screen di bordo». Uno degli schermi digitali. «Dobbiamo attendere il personale tecnico per risolvere il problema. Immaginiamo ci vogliano dieci-quindici minuti», ha detto.
Alle 13,33 il Boeing di Aeroitalia era ancora in pista. Il personale di bordo, raccontano in diretta i passeggeri, sta facendo quello che può, offrendo bicchieri d’acqua. Ma l’aria condizionata sembra non bastare: a bordo ci si sventola come si può, usando anche la rivista della compagnia in assenza di ventaglio.
Il Boeing diretto a Roma è carico e questo sta rendendo più difficoltosa la gestione dell’ennesimo disservizio di una continuità che ogni giorno, tra cancellazioni e ritardi, sta facendo perdere la pazienza ai viaggiatori, sempre più sfiduciati sulla garanzia del proprio diritto alla mobilità.
- Notizia in aggiornamento –