Nel prossimo campionato di Serie A2 Femminile, la Virtus Cagliari non potrà contare su Silvia Nativi. La play/guardia classe 2002, originaria di Siena, è una nuova giocatrice della Rmb Brixia, nel campionato di A1.



Sbarcata nel Capoluogo sardo a metà dicembre dopo un'avventura nella massima serie con Roseto, Nativi ha offerto un contributo significativo alla formazione di coach Fabrizio Staico: i suoi 11,1 punti, 4,6 rimbalzi e 2,2 assist di media sono stati determinanti nella cavalcata che ha portato alla qualificazione ai playoff promozione per il secondo anno consecutivo.

Intanto il club di via Pessagno resta particolarmente attivo sul mercato in entrata. Incassato il sì di Silvia Ceccarelli, a lungo capitana del San Salvatore Selargius, è atteso a breve anche l'annuncio di un altro nome di spicco per la categoria: Lucrezia Coser, ala classe 1998 con alle spalle esperienze importanti tra Roseto, Broni e Alpo.

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