Nuovo girone, nuove avversarie e una squadra profondamente rinnovata. Inizia a prendere forma la prossima stagione dell'Esperia Cagliari, che nel campionato di Serie B Interregionale saluterà il raggruppamento del centro Italia per essere inserita in quello lombardo-piemontese.

Un cambiamento significativo per la formazione di Federico Manca. Sul piano tecnico il livello fisico si preannuncia elevato, ma i rossoblù dovrebbero evitare diverse corazzate del Centro-Sud che, nelle ultime stagioni, hanno affrontato il torneo con budget e ambizioni da B Nazionale.

Parallelamente prosegue il lavoro sul mercato. Dopo l'addio già ufficializzato di Gianluca Frattoni, passato alla Scandone Avellino in B Nazionale, l'Esperia è pronta a cambiare volto anche sul fronte degli stranieri. Salvo sorprese, infatti, dopo due stagioni si interromperà anche il rapporto con Marco Giordano: il playmaker argentino, condizionato nell'ultimo anno dai persistenti problemi al ginocchio, starebbe valutando perfino l'ipotesi di chiudere la carriera. In uscita anche Thiam e Morgillo, mentre la società è al lavoro per individuare i sostituti.

L'idea è quella di inserire un esterno straniero e un pivot più strutturato fisicamente rispetto alle ultime stagioni, puntando soprattutto su profili provenienti dalla categoria superiore. Dopo il raggiungimento dei quarti di finale playoff, l'obiettivo resta quello di costruire un organico competitivo, pur nel segno della sostenibilità che ha caratterizzato il progetto rossoblù negli ultimi anni.

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