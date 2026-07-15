L'ex Dinamo Luca Gandini nello staff del Sant'Orsola Sassari
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Nuova avventura nel basket sassarese per Luca Gandini. L'ex giocatore e team manager della Dinamo sarà il vice allenatore del Tavoni Basket Sant'Orsola nel prossimo campionato di Serie C. Affiancherà in panchina il confermato head coach Luca Ruiu.
Classe 1985, Gandini ha chiuso la carriera da giocatore nel 2024 dopo aver vestito, tra le altre, le maglie di Trieste, Verona, Mantova, Fortitudo Bologna e della Dinamo Sassari, con cui ha disputato il campionato di Serie A 2020/21. Nelle ultime due stagioni ha ricoperto il ruolo di team manager del club biancoblù.
Il Sant'Orsola riparte anche dalla conferma di Ruiu, che nella scorsa stagione ha guidato la squadra fino alle semifinali playoff con uno dei roster più giovani del campionato. Confermato anche il preparatore fisico Nicola Sechi, mentre lascia lo staff il vice allenatore Manuele Poddighe.