Seconda categoria, il Triei conferma l'allenatore Davide CucaNell'ultimo campionato concluso ad aprile ha portato la squadra al quinto posto del proprio girone
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La società ha scelto la continuità, dimostrando di avere idee molto chiare in vista della prossima stagione.
Il Triei sarà guidato ancora dall'allenatore Davide Cuca che nell'ultimo campionato concluso ad aprile ha portato la squadra al quinto posto del proprio girone di Seconda categoria con 32 punti. Un bel traguardo.
«Abbiamo scelto la continuità – ha comunicato il sodalizio ogliastrino - perché un solo anno non basta per giudicare un percorso, soprattutto in una stagione complicata ma che nel finale ha mostrato segnali importanti».
Segnali importati con ottime prestazioni. Ora si intende ripartire con lo stesso tecnico, «con nuove basi, nuove consapevolezze e l’obiettivo di costruire qualcosa di più forte e competitivo».