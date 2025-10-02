Con l'arrivo dell'autunno anche i cosiddetti campionati minori prendono il via, e salvo pochi casi, in tutti i paesi della Sardegna, anche nei più piccoli, esiste una squadra di calcio.

Non fa eccezione la Gallura, che in Seconda Categoria, nei gironi H e F, vede la presenza di una ventina di squadre.

Nel raggruppamento H la presenza più massiccia, e già in fase di allestimento e presentazione, è emersa la precisa volontà, da parte di alcune, di puntare senza mezzi termini al salto di categoria.

Il Tavolara è una di queste e ha inziato la stagione con una vittoria all'inglese sulla Budonese.

Anche il Biasì (unico a vincere in trasferta) ha conquistato i 3 punti a Siniscola. Sul gradino più alto della classifica si trovano anche: il Funtanaliras di Monti vittorioso in casa sul Trinità, così come La Salette a punti contro il Loiri.

Infine il Palau, che ha superato il Golfo Aranci. Due sono stati i pareggi: quello tra Porto Cervo e Alà e quello tra Porto San Paolo e Porto Rotondo. Da notare che in questo girone si è segnato in tutte le gare.

Nell'altro Girone, quello F, da registrare la vittoria dell'Atletico Castelsardo nel derby col Codaruina, mentre il Laerru al “Mario Mossa Pirisinu” ha superato il Tissi. Successo anche per lo Sporting Paduledda 3-0 alla Turritana. Sconfitta interna infine della Viddalbese, superata dal Tzaramonte.

