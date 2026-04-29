Una bomba d'acqua si è abbattuta intorno alle 17 di mercoledì sul Sassarese e sulla Gallura. Colpito in particolare il Comune di Ozieri, "epicentro" del nubifragio, con grandine, pioggia, strade allagate, blackout alla linea elettrica e anche qualche seminterrato finito sott’acqua.

In mezzora, è stato calcolato, sono stati “scaricati” fino a 44 millimetri di pioggia. Quando la furia del meteo si è placata le strade del paese sono apparse come imbiancate, perché disseminate di “chicchi” di ghiaccio. «Abbiamo avuto molta paura, raramente si è vista una cosa del genere», riferiscono alcuni residenti.

Temporali, con effetti meno intensi, anche su altri Comuni della zona, come Nughedu San Nicolò, Pattada e Buddusò, e in tutta la zona del Monte Acuto.

(Unioneonline-Andrea Busia)

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