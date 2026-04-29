Ci sarà un azzurro in ognuno dei quattro quarti di finale del singolare maschile del quinto Itf Combined che rientra nella manifestazione "Forte Village Tennis Project", organizzata dalla Forte Village Sports Academy con il supporto dell'Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio.

Sui campi in terra battuta di Santa Margherita di Pula, la testa di serie numero 6, Pierluigi Basile (dopo aver sconfitto 6-4, 4-6, 7-5 in 3h40’ Francesco Ferrari) affronterà l'iraniano Kasra Rahmani (che si è imposto 0-6, 6-3, 6-1 su Daniel Bagnolini).

Niccolò Ciavarella, dopo aver superato 7-5, 6-0 il qualificato Lorenzo Ferri, sfiderà la testa di serie numero 5, il serbo Stefan Popovic, che ha battuto in tre set, 2-6, 6-3, 6-3, il qualificato Marco Furlanetto.

Ai quarti anche Alessandro Battiston, che dopo il 6-2, 7-6 sul romeno Stefan Horia Haita, si misurerà col numero 4, l’ucraino Eric Vanshelboim. Infine la testa di serie numero 2, Gianmarco Ferrari, che ha battuto 6-2, 6-0 il qualificato polacco Oliwier Sterniczuk e ora affronterà il tedesco Tim Handel, numero 7 che ha rifilato un doppio 6-3 al qualificato Luigi Valletta.

Femminile. Quattro anche le italiane approdate agli ottavi di finale del singolare femminile. Dopo Allegra Fiorani, vincente ieri, hanno passato il turno la testa di serie numero 3, Giorgia Pedone, che ha sconfitto con doppio 6-3 la romena Arina Gabriela Vasilescu, Deborah Chiesa (6-0, 6-2 sulla francese Cindy Langlais) e la wild card Ilary Pistola (6-1, 6-2 alla qualificata Ludovica Mazzucchelli).

Out Giulia Alessia Monteleone, eliminata 6-1, 6-0 dalla francese Emma Lenem, Aurora Nosei (che era già sotto 6-2, 4-0 contro la serba Natalija Senic, numero 5 del seeding) e la qualificata Noemi La Cagnina, che ha incassato un doppio 6-3 dalla Svizzera Katerina Tsygourova.

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