Seconda categoria, girone A: il La Salle passa a Villaputzu0-6 sull'Accademia
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Travolgente sucecsso del La Salle nell'anticipo del girone A della Seconda categoria: 0-6 il risultato finale sul campo dell'Accademia Sarrabese di Villaputzu con reti al 10’ di Mirko Melis, 16’ Apice, 35’ e 54’ Pandori, 63’ De Caria, 78’ 'Trombino.
L'Accademia Sarrabese ha giocato con Caussi, Carrus (54’ Murru), Locci, Madeddu (56’ F. Sanna), Mattia Melis (56’ I. Melis, Loi (66’ L. Sanna), Mascia (49’ Atzori), Secchi, Porcu, Concas.
Il La Salle con Pau, Murgia (56’ Zara), Mondino, Manca, Cao, Mirko Melis, Pandori (56’ Frau), Pintor, De Caria (64’ Faiferri), Apice (74’ De Falco), Vacca (66’ Trombino).
Arbitro: Loi di Tortolì.