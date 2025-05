Gioventù Sarroch, Decimo 07, Cardedu, Virtus Furtei, San Marco Cabras, Lulese, Atletico Sorso e Lauras sono le squadre promosse dalla Seconda alla Prima categoria. Altre saranno promosse attraverso i playoff a sfide incrociate fra le seconde classificate degli otto gironi.

In programma in data da stabilire, Sulcitana-Capoterra, Villagrande-Seulo, Macomer-Supramonte e Sorso 1930-SP Paduledda. Già retrocesse in Terza categoria Gonnesa, Club San Paolo, Su Planu, Accademia Dolianova, San Giorgio Flumini, Lotzorai, Sant'Anna, oltre la perdente del playout fra Lunamatrona e Gesturi, Nikeyon e la perdente nel playout fra Norbello e Boltanese, Sorgono e la perdente del playout fra Atletico Phniscolis e Ottana.

E, ancora, la Tre stelle, la perdente del playout fra Atletico Ozieri e il San Nicola, il Berchidda e la perdente del playout Codarunia-Trinità. I playoff e i playout si giocheranno con gare di andata e ritorno.

© Riproduzione riservata