L’FCD Pula Calcio annuncia di aver accettato la decisione dell'allenatore Davide Puddu di voler interrompere il rapporto di collaborazione, di volersi mettere da parte al fine di dare un segnale forte “per il bene della squadra”. Dimissioni quindi dopo otto giornate di campionato con quattro punti conquistati e con la squadra al terzultimo posto del girone B.

»A Davide Puddu vanno i più sentiti e affettuosi ringraziamenti per aver creduto e fatto suo il progetto della società, per aver portato nelle fila del Pula dei giovani promettenti e aver tenuto duro nonostante le notorie difficoltà che ci hanno penalizzato in questo inizio di campionato. La nostra è una porta che rimane spalancata per le qualità, la professionalità, l’onestà intellettuale nonché l’umanità mostrate dal tecnico cagliaritano. Sperando che le nostre strade possano ricongiungersi ancora nel futuro - chiude la società rivolgendosi all'ormai ex allenatore- gli auguriamo un grosso in bocca al lupo per il prosieguo della carriera».

