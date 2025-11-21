Il Cus Cagliari ritrova il sorriso e interrompe la serie negativa. Nella settima giornata del girone B di Serie A2 Femminile, le universitarie superano la Moneygo Basket Girls Ancona per 65-49, centrando il secondo successo stagionale, ancora una volta davanti al pubblico di Sa Duchessa.

L’avvio, però, non era stato incoraggiante: le marchigiane partono con maggiore brillantezza e volano sul 15-5, spinte da Bremaud e Zanetti. Il Cus fatica a trovare ritmo, ma con pazienza rientra in partita e nel secondo quarto cambia completamente l’inerzia.

Il sorpasso arriva grazie al canestro dell’ultima arrivata Nasraoui, subito protagonista all’esordio. La squadra di Xaxa prende fiducia e allunga con la tripla di Piędel, toccando il +9 in un parziale da 18-9 che segna la svolta del match.

Dopo l’intervallo il copione non cambia: le cagliaritane firmano un immediato 7-0 e scavano un margine ancora più ampio, raggiungendo anche il +18 con un canestro di Reggiani. Ancona prova a restare aggrappata alla gara con una tripla di Fiorotto, ma negli ultimi dieci minuti il Cus gestisce il vantaggio e mette al sicuro la vittoria. A chiudere definitivamente i conti è ancora una volta Piedel, con la tripla del 62-46 nei minuti finali.

In copertina ci finisce la playmaker Bovenzi, autrice di una prova completa da 19 punti, 6 assist e 22 di valutazione. Ottimo impatto anche per Nasraoui, subito in doppia cifra di efficienza: 8 punti, 4 rimbalzi e 4 assist in 25 minuti. La polacca Piędel chiude con 11 punti.

Per il Cus non c’è tempo di fermarsi: la squadra tornerà in campo già domenica sul parquet di Faenza (palla a due alle 14.30).

Cus Cagliari-Basket Ancona 65-49

Cus Cagliari: Nasraoui 8, Piedel 11, Bovenzi 19, Granzotto 6, Peric 4, Caldaro 4, Reggiani 7, Lai ne, Gagliano 4, Cassai ne, Salvemme 2, Corso ne. Allenatore Xaxa

Moneygo Ancona: Pierdicca 4, Fiorotto 8, Pelizzari, Zanetti 19, Bremaud 14, Mbaye 2, Sofia 2, Nardoni, Cotellessa, Troiano ne, Torelli ne. Allenatore Piccionne

Parziali: 13-17; 31-26; 51-37

