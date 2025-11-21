A Sorpresa, ma non troppo, la Marcozzi ha vinto la Supercoppa. Ieri sera ha battuto il TT Sassari 2-1 rimontando lo svantaggio iniziale e cambiando le sorti in corso d’opera del secondo set. Nella Palestra di Corso Cossiga, a Sassari, gremita di pubblico, sono state due ore e mezza di spettacolo. La formula, sperimentale, dello Swaythling assicura incertezza e pathos, le continue rotazioni tra gli atleti (si cambia ogni cinque punti) cambiano i rapporti di forza. Si gioca al meglio dei tre set, ognuno dei quali si vince a 45 punti. Così la Marcozzi ha trionfato vincendo 36-45, 45-44, 45-38 e suggella la vittoria in Coppa Italia dello scorso febbraio. Il TT Sassari campione d’Italia ha avuto un match point nel secondo set ma Oyebode ha sbagliato sul servizio di Chandra.

La squadra di Santona schiera a sorpresa Jhonny Oyebode insieme a Santiago Lorenzo e Andrea Puppo, il team cagliaritano risponde con il rumeno Rares Sipos, Carlo Rossi, Jeet Chandra e Federico Vallino Costassa. Livello tecnico eccelso, sei giocatori appaiono nel ranking mondiale, Lorenzo è il numero 142, Sipos è 155, Oyebode è 178, per citare i più alti nella classifica.

Sassari vince il primo set, arriva a +13, c’è qualche brivido nel finale quando Sipos tenta l’impossibile rimonta, Puppo fatica ma chiude il set a +9.

Nel secondo Sassari sale 15-8 con lo scatto di Lorenzo, si scatenano Sipos e Rossi, che confezionano rimonta e sorpasso, nell’ultimo scambio spunta dal cilindro Chandra che ferma la rimonta di Oyebode. Si va al terzo, Sassari va ancora avanti ma la Marcozzi resta attaccata e supera con Rossi grazie al parziale su Puppo. Lo stesso Rossi apre la strada alla vittoria con il 5-0 su Oyebode che porta i cagliaritani sul 40-33. È ancora Chandra l’incaricato di chiudere set e partita, Puppo tiene il parziale ma non basta. La Marcozzi può festeggiare.

Campionati

La sfida tra TT Sassari e Marcozzi non è finita. Prosegue domani per la quinta giornata della serie A1 maschile, sempre in casa sassarese. La squadra di Santona guida la classifica a punteggio pieno, la Marcozzi ha perso invece tre partite. Domani il Muravera, quarto in classifica, gioca a Carrara con l’Apuania, inaspettatamente penultima in classifica. Il Santa Tecla Nulvi gioca domenica a Messina.

Sempre domenica si chiude la terza giornata della A1 femminile, nella Palestra di Via Azuni è in programma Norbello-Sud Tirol.

Quinta giornata in serie A2 maschile, domani il Quattro Mori affronta il TT Vicenza al Palatennistavolo. Domenica il Norbello ospita il TT Marco Polo.

