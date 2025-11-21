Nel girone A del campionato di Promozione, Edoardo Sedda dell’Ovodda mantiene la leadership della classifica dei migliori nonostante non abbia raccolto il voto nell’undicesima giornata. Alle sue spalle cresce la concorrenza: Andrea Sanna (Terralba Bellu), Marco Gianoli (Tharros) e Daniele Santilli (Vecchio Borgo S. Elia) raggiungono infatti la nona preferenza, mettendo pressione al leader. Salgono a quota otto Alberto Usai (Selargius) e Gino Noli (Tonara), affiancandosi a Samuele Mastropietro (Vecchio Borgo Sant’Elia) e Andrea Girseni (Freccia Parte Montis).

Nel girone B, continua la corsa al vertice di Federico Pireddu del Li Punti, che consolida la sua posizione con il nono punto. Avanzano a quota otto Edoardo Donati (Arzachena) e Juan Vera Rubio (Macomerese). Con sette punti restano Domenico Saba (Bonorva) e Predrag Radovanovic (Coghinas) che vengono agganciati da Danilo Bonacquisti (Arzachena), Santiago Mateucci (Coghinas), Luca Barone (Luogosanto) e Luca Olianas (Thiesi).

GIRONE A

10 PUNTI: Edoardo Sedda (Ovodda).

9 PUNTI: Andrea Sanna (Terralba Bellu); Marco Gianoli (Tharros); Daniele Santilli (V. Borgo S. Elia).

8 PUNTI: Andrea Girseni (Freccia P.M.); Alberto Usai (Selargius); Gino Noli (Tonara); Samuele Mastropietro (V. Borgo S. Elia).

7 PUNTI: Mirco Carboni (Castiadas); Matteo Mandis (Freccia P.M.); Michel Milia (Uta 2020).

6 PUNTI: Daniele Orro (Arborea); Manuel Littera (Atl. Cagliari); Matheus Leite Mendes (Baunese); Emanuele Nenna (Calcio Pirri); Francesco Piras (Freccia P.M.); Angelo Marci (Guspini); Daniel Bilea (Ovodda); Nicola Orrù (Tharros); Agustin Acosta e Gian Marco Trogu (Tonara); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).

5 PUNTI: Paolo Atzeni (Arborea); Giacomo Caddeo (Atl. Cagliari); Edoardo Bonicelli e Santiago Pendin (Baunese); Emanuel Piroddi e Roberto Serra (Cannonau Jerzu); Fabio Fredrich e Jeronimo Ridolfi (Castiadas); Lorenzo Camba (Cus Cagliari); Abdoulaye Mboup e Gianluca Riep (Guspini); Emiliano Fernandez (Samugheo); Fabrizio Casu e Raffaele Picciau (Uta 2020); Gianmarco Paulis (Villacidrese).

GIRONE B

9 PUNTI: Federico Pireddu (Li Punti).

8 PUNTI: Edoardo Donati (Arzachena); Juan Vera Rubio (Macomerese).

7 PUNTI: Danilo Bonacquisti (Arzachena); Domenico Saba (Bonorva); Santiago Mateucci e Predrag Radovanovic (Coghinas); Luca Barone (Luogosanto); Luca Olianas (Thiesi).

6 PUNTI: Diego Barboza e Alessio Fadda (Alghero); Augusto Bonivardi (Arzachena); Nathan Lucas Aquilon e Gavino Molozzu (Atletico Bono); Francesco Mannoni (Bonorva); Santino Juan Viale Bruera (Bosa); Mattia Asara e Giovanni Moroni (Castelsardo); Andrea Luciano Matzuzi (Ghilarza); Paolo Tuccio (Li Punti); Dramane Cissè (Luogosanto); Antonio Fantasia, Gonzalo Ferro e Nahuel Mendez (Ozierese); Ignacio Marroquin (Stintino); Manuel Rodriguez e Roberto Sanna (Tuttavista); Victory Igene e Cristian Irde (Usinese).

5 PUNTI: Giuseppe Meloni (Atletico Bono); Julien Ba Seydina e Claudio Fadda (Bosa); Samuele Rais e Andrea Usai (Campanedda); Agustin Meli (Coghinas); Andrea Zinellu (Li Punti); Massimo Cosseddu (Luogosanto); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Alex Alcazar, Giuseppe Pitruzzello e Federico Romero (San Giorgio P.); Oscar Kevin Foddai (Thiesi).

