Dopo oltre venti giorni di stop forzato, la Nuova Icom San Salvatore è pronta a tornare in campo. Sabato alle 15.30 le giallonere faranno visita alla Normatempo Italia Torino nell’8° turno di Serie A2 Femminile, in quello che si preannuncia come uno scontro al vertice tra due squadre protagoniste di un avvio di stagione di alto livello.

Le piemontesi occupano il secondo posto solitario con 10 punti (5 vittorie e 2 sconfitte), mentre le giallonere inseguono a due punti di distanza, con due partite ancora da recuperare.

L’obiettivo della squadra guidata da coach Maslarinos è ripartire dalla vittoria del 1° novembre contro le Foxes Giussano, quarto successo consecutivo. «Queste settimane ci hanno permesso di lavorare su alcuni dettagli e migliorare aspetti del nostro gioco - spiega la capitana Silvia Ceccarelli - Allo stesso tempo, la pausa ha interrotto la striscia positiva di vittorie che ci aveva dato fiducia. Sarà fondamentale scendere in campo concentrate fin dai primi minuti».

Le piemontesi arrivano alla partita dopo aver battuto nel weekend il Milano Basket Stars per 63-54, confermando il buon momento di forma iniziato con il successo contro Livorno. Nel roster di coach Mario Corrado spiccano giocatrici di esperienza come Heriaud, Penz e l’ex giallonera Ilenia Cordola.

«Torino è una squadra di qualità, con giocatrici esperte da tenere d’occhio in difesa - aggiunge Ceccarelli - La vittoria in trasferta ci darebbe slancio verso l’obiettivo Coppa Italia, ma vogliamo restare concentrate su una partita alla volta. Il girone di andata è ancora lungo, quindi il segreto sarà fare bene passo dopo passo, sempre consapevoli delle nostre potenzialità».

