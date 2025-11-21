Dopo il debutto casalingo con pareggio (1-1 col Perugia), la Torres del Greco Ter si prepara alla sfida di lunedì sul campo del Livorno. Tra le due formazioni ci sono 4 punti di differenza perché i toscani hanno vinto tre volte e non una sola come i rossoblù.

Il tecnico Alfonso Greco ha dichiarato: «È uno scontro diretto e una partita fondamentale non solo per i tre punti perché affrontiamo una squadra che vive un momento simile al nostro».

La Torres è penultima, ma proprio il Livorno è una delle due formazioni battute in stagione, seppure per la Coppa Italia. Chissà che non sia l'occasione propizia per iniziare la risalita.

L'allenatore rossoblù afferma: «Stiamo lavorando forte per alzare il livello e i ragazzi si stanno adattando ad un nuovo metodo di lavoro. Servirebbe più tempo, ma non lo abbiamo: servono punti subito e in ogni campo. Abbiamo bisogno di compattezza e rimanere tutti uniti».

