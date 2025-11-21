Quinta giornata nella massima serie di basket in carrozzina. La Dinamo Lab, capolista a punteggio pieno dopo il derby vinto contro l'Asinara Waves, sarà impegnata sabato sul campo del Treviso alle 15.30.

La squadra trevigiana è ancora a secco di vittorie ma Ghione e compagni non prendono sottogamba l'avversaria, tanto più in una giornata dove l'altra capolista, Cantù, è attesa dal match insidioso contro il Santo Stefano che cerca la terza vittoria.

Turno casalingo invece per l'Asinara Waves che ospita Reggio Calabria al PalaMura di Porto Torres con inizio alle 15.30. La formazione calabrese è reduce dalla vittoria contro Firenze. Chi perde tra le due rischia di non fare la Coppa Italia. Per i portotorresi l'occasione di riscattarsi dal derby sardo e di preparare al meglio la sfida a Cantù per la Supercoppa Italiana.

© Riproduzione riservata