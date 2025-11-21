Anche a Oristano i carabinieri del comando provinciale hanno festeggiato la loro patrona Virgo Fidelis, e commemorato l'84esimo anniversario della battaglia al caposaldo di Culqualber.

Alla celebrazione hanno partecipato le autorità cittadine, civili e militari, una nutrita rappresentanza di carabinieri in servizio, le sezioni dell'Associazione nazionale Carabinieri.

Oggi l'Arma ha celebrato anche la Giornata dell'orfano, in sostegno di tutti quei ragazzi che hanno perso un genitore "Carabiniere".

Alla cerimonia erano presenti anche la mamma e la sorella di Umberto Erriu, il carabiniere oristanese ucciso nel 1988 dalla banda della Uno Bianca e i familiari dell’appuntato Renzo Lampis, ucciso trentuno anni fa mentre era alla ricerca di un latitante.

