La Sardegna Marmi Cagliari torna in campo domani alle 16 al PalaRestivo nell'8° turno di A2 Femminile, e lo fa con l’obiettivo di dare continuità ai progressi mostrati nell’ultima uscita contro Giussano. La vittoria arrivata due settimane fa ha restituito fiducia a un gruppo che aveva attraversato un momento complicato, anche a causa di influenza e acciacchi vari, e che ora vede nella sfida contro Viterbo una concreta occasione per muovere ancora la classifica prima della trasferta di mercoledì a Costa Masnaga.

A Cagliari arriva la neopromossa Viterbo, salita in A2 dopo il successo nella finale dello scorso anno contro il Cus Cagliari e oggi in coda alla graduatoria, a quota due punti insieme a Salerno ed Empoli. Il bilancio delle laziali è di una sola vittoria, ma i numeri raccontano comunque di un attacco produttivo (325 punti segnati in sei gare) a fronte però di una difesa che concede troppo: 382 punti incassati, contro i 275 subiti dalla Virtus nelle sue cinque gare.

Tra le giocatrici più pericolose spicca l’ex Arianna Puggioni, che a Cagliari ha vestito la maglia rossoblù nella stagione 2017/2018 e che finora ha messo a referto 52 punti. La miglior realizzatrice è però la norvegese Maria Katarina Myklebust, già a quota 86 punti con ottime percentuali da fuori, mentre sotto canestro i centimetri di Adriana Cutrupi (187 centimetri e 65 rimbalzi catturati) rappresentano una presenza costante vicino al ferro. Da non sottovalutare anche la guardia bulgara Yanina Todorova, che viaggia a 66 punti stagionali.

In casa Virtus, la settimana di pausa ha permesso a Fabrizio Staico e al suo staff di lavorare con calma e recuperare energie dopo le difficoltà della trasferta di Milano e i giorni segnati dall’influenza. Il gruppo si presenta ora più compatto e deciso ad affrontare un match che nasconde insidie ma offre anche la possibilità di avvicinarsi alle posizioni più interessanti della classifica.

A presentare la partita è Giulia Corda, che invita a non guardare soltanto la classifica: «Arriviamo da una buona prestazione e vogliamo darci continuità, ma guai a pensare che sarà semplice. Viterbo ha raccolto poco finora, proprio per questo arriverà con ancora più determinazione. Noi abbiamo preparato bene la gara e siamo pronte a dare tutto». La vittoria contro Giussano, aggiunge, ha inciso molto sul morale: «Ci serviva. Ora affrontiamo la partita con maggiore serenità ma anche con tanta fame. Gli acciacchi ci sono stati, ma siamo tornate in carreggiata».

Sul ritorno da avversaria di Puggioni, Corda non si sbilancia: «Non temo una singola giocatrice. Arianna la conosciamo e sappiamo che non molla mai, ma Viterbo ha diversi elementi nuovi che possono incidere. Sarà una partita combattuta e divertente».

