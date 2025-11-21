La Serie C Unica con la 9^ giornata, distribuita tra tre incontri al sabato e due alla domenica. Il programma si apre domani pomeriggio alle 17.30 con la capolista Calasetta impegnata sul parquet della Dinamo Academy. La squadra tabarchina guida la classifica con 12 punti e una sola sconfitta all’attivo, e arriva alla trasferta forte di un avvio di stagione molto solido. Dall’altra parte la Dinamo, formazione Under 19 della Dinamo Sassari, sta sorprendendo per maturità e vive un periodo di fiducia anche in vista della Next Gen Cup della prossima settimana.

Alle 19 riflettori su Nuoro, seconda forza del campionato, che vuole difendere il suo ruolo di immediata inseguitrice del Calasetta. L’Antonianum, però, sta attraversando un ottimo momento e potrà contare sulla coppia Malpede-Suriano per tentare il colpo esterno. Un’ora più tardi, alle 20, si gioca al PalaSimula il derby tra neopromosse Aurea e Carbonia, una sfida salvezza che mette di fronte due squadre appaiate a 4 punti e con il Carbonia desideroso di interrompere il periodo negativo.

Il quadro si completa domani con le due gare domenicali: alle 18 l’Olimpia Cagliari, in netta crescita, ospita un Sant’Orsola che condivide il secondo posto in classifica e punta a restare agganciato alla vetta; alle 18.30 la Ferrini, fanalino di coda con 2 punti, cercherà il ritorno al successo contro un Ozieri che arriva da risultati alterni.

Classifica: Calasetta 12; Nuoro, Sant’Orsola 10; Torres, Olimpia, Dinamo, Antonianum 8; Ozieri 6; Aurea, Carbonia 4; Ferrini 2.

