Ultimata la tre giorni di calcio con la partecipazione dell'allenatore Stefano Bonaccorso dell'Atalanta con la quale la Cos Ogliastra Sarrabus ha organizzato un evento nell'ambito del progetto "Deacademy".

L'Atalanta ha inviato un tecnico del calibro di Bonaccorso, suo punto di riferimento nel settore giovanile.

Diverse le iniziative durante la straordinaria tre giorni con «i giovani del settore pre-agonistico gialloblù che – come scrive la società – hanno vissuto sessioni pratiche innovative. A scuola, poi gli studenti dell’indirizzo Sportivo dell’Istituto Leonardo Da Vinci di Lanusei hanno approfondito le metodologie che stanno rivoluzionando il calcio giovanile. Tre giorni intensi che hanno portato formazione, crescita e nuove energie all’intero movimento della Costa Orientale Sarda».

