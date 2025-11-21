Si muove la classifica dei marcatori dell’Eccellenza, con il bomber dell’Ilvamaddalena, Caio De Cenco, protagonista. Nella scorsa giornata l’attaccante brasiliano ha realizzato una doppietta contro la capolista Tempio, portandosi a quota cinque gol. In questo modo, De Cenco condivide la seconda posizione con il compagno di squadra Vittorio Attili, Andrea Porcheddu del Carbonia e Nicola Mereu del Lanusei. In vetta alla classifica resta Ousmane Balde (Buddusò) con sette marcature.

Sugli scudi anche l’attaccante dell’Ossese, Blas Dante Tapparello, rientrato dopo un infortunio e subito a segno contro il Villasimius, raggiungendo la quarta rete stagionale. Il giocatore argentino dei bianconeri si è così affiancato a Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia) e a Nicolas Martin Capellino e Joel Salvi Costa (Iglesias).

7 RETI: Ousmane Balde (3 rig.) (Buddusò).

5 RETI: Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Vittorio Attili e Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Nicola Mereu (Lanusei).

4 RETI: Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Nicolas Martin Capellino e Joel Salvi Costa (Iglesias); Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese).

3 RETI: Nicolas Ricci (Atletico Uri); Ablaye Faye (Buddusò); Leonardo Boi (Carbonia); Alfredo Francisco Martins (1 rig.) e Igor Caetano Trindade (Lanusei); Marco Caggiu e Massimiliano Manca (1 rig.) (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Alessio D'Agostino (1 rig.) (Sant'Elena); Nicholas Navarrete (1 rig.) (Taloro Gavoi); Samuele Spano (Tempio); Daniele Cannas e Alessio Saba (Villasimius).

2 RETI: Nicolas Canavessio (Atletico Uri); Alessandro Mauro, Niccolò Moreo e Clayton Valentini (Calangianus); Valentin Adrian Alvarez, Alvaro Lima e Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Gabriel Silva (Lanusei); Fabio Cocco (1 rig.) (Nuorese); Filippo Mascia (Ossese); Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Mattia Pitzalis (Sant'Elena); Mattia Caddeo (Taloro Gavoi); Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio); Lorenzo Cocco e Andrei Florin Rarinca (Tortolì); Abre Yannick Beugrè e Aquiles Sina Filho (Villasimius).

