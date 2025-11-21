De Cenco brilla e sale tra i marcatori dell’EccellenzaNella scorsa giornata l’attaccante brasiliano ha realizzato una doppietta contro la capolista Tempio
Si muove la classifica dei marcatori dell’Eccellenza, con il bomber dell’Ilvamaddalena, Caio De Cenco, protagonista. Nella scorsa giornata l’attaccante brasiliano ha realizzato una doppietta contro la capolista Tempio, portandosi a quota cinque gol. In questo modo, De Cenco condivide la seconda posizione con il compagno di squadra Vittorio Attili, Andrea Porcheddu del Carbonia e Nicola Mereu del Lanusei. In vetta alla classifica resta Ousmane Balde (Buddusò) con sette marcature.
Sugli scudi anche l’attaccante dell’Ossese, Blas Dante Tapparello, rientrato dopo un infortunio e subito a segno contro il Villasimius, raggiungendo la quarta rete stagionale. Il giocatore argentino dei bianconeri si è così affiancato a Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia) e a Nicolas Martin Capellino e Joel Salvi Costa (Iglesias).
7 RETI: Ousmane Balde (3 rig.) (Buddusò).
5 RETI: Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Vittorio Attili e Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Nicola Mereu (Lanusei).
4 RETI: Tomas Ezequiel Pavone (Carbonia); Nicolas Martin Capellino e Joel Salvi Costa (Iglesias); Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese).
3 RETI: Nicolas Ricci (Atletico Uri); Ablaye Faye (Buddusò); Leonardo Boi (Carbonia); Alfredo Francisco Martins (1 rig.) e Igor Caetano Trindade (Lanusei); Marco Caggiu e Massimiliano Manca (1 rig.) (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Alessio D'Agostino (1 rig.) (Sant'Elena); Nicholas Navarrete (1 rig.) (Taloro Gavoi); Samuele Spano (Tempio); Daniele Cannas e Alessio Saba (Villasimius).
2 RETI: Nicolas Canavessio (Atletico Uri); Alessandro Mauro, Niccolò Moreo e Clayton Valentini (Calangianus); Valentin Adrian Alvarez, Alvaro Lima e Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Gabriel Silva (Lanusei); Fabio Cocco (1 rig.) (Nuorese); Filippo Mascia (Ossese); Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Mattia Pitzalis (Sant'Elena); Mattia Caddeo (Taloro Gavoi); Bruno Lemiechevsky Melessi (Tempio); Lorenzo Cocco e Andrei Florin Rarinca (Tortolì); Abre Yannick Beugrè e Aquiles Sina Filho (Villasimius).