Continua la fuga di Matteo Vinci, sempre più leader della classifica dei migliori del campionato di Eccellenza. Il talento della Ferrini Cagliari, nella decima giornata, mette in cassaforte il suo decimo punto, confermandosi in vetta.

Alle sue spalle non molla Bilal Ziani Guennoun del Santa Teresa, che con l’ultima prestazione sale a quota nove e resta pienamente in corsa. Si fa serrata la lotta per il terzo gradino del podio: con sette voti, il centrocampista dell’Ossese, Diego Humberto Di Pietro, affianca il portiere del Villasimius, Matteo Forzati, e il jolly della Nuorese, Alessandro Cadau.

Ampio e competitivo anche il gruppo degli inseguitori: a sei preferenze si ritrovano Ablaye Faye (Buddusò), Andrea Porcheddu (Carbonia) e Fabricio Alvarenga (Iglesias), raggiunti da Ousmane Balde (Buddusò), Filippo Carraro e Fabio Cocco (Nuorese), Alessandro Mancusi (Sant’Elena) e Mauricio Bringas (Tempio).

10 PUNTI: Matteo Vinci (Ferrini Cagliari).

9 PUNTI: Bilal Ziani Guennoun (Santa Teresa).

7 PUNTI: Alessandro Cadau (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro (Ossese); Matteo Forzati (Villasimius).

6 PUNTI: Ousmane Balde e Ablaye Faye (Buddusò); Andrea Porcheddu (Carbonia); Fabricio Alvarenga (Iglesias); Filippo Carraro e Fabio Cocco (Nuorese); Alessandro Mancusi (Sant'Elena); Mauricio Bringas (Tempio).

5 PUNTI: Raffaele Sambiagio (Buddusò); Luca La Rosa (Calangianus); Leonardo Boi (Carbonia); Nicolas Capellino (Iglesias); Vittorio Attili e Caio De Cenco (Ilvamaddalena); Federico Caredda e Alfredo Francisco Martins (Lanusei); Mattia Gueli (Ossese); Alessio D'Agostino e Gabriele Sanna (Sant'Elena); Mauro Martin Castro (Taloro Gavoi); Adam Idrissi (Tempio); Roberto Piroddi (Tortolì).

4 PUNTI: Giovanni Piga e Nicolas Ricci (Atletico Uri); Costantino Chidichimo (Carbonia); Federico Boi e Andrea Corda (Ferrini Cagliari); Mirko Fidanza (Iglesias); Valentin Adrian Alvarez e Mario Esposito (Ilvamaddalena); Nicola Mereu (Lanusei); Filippo Mascia (Ossese); Mattia Caddeo e Simone Sau (Taloro Gavoi); Bruno Lemiechevsky Melessi, Jacopo Malesa e Enrico Zirolia (Tempio); Emanuele Daga (Tortolì); Daniele Cannas (Villasimius).

