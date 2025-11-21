Eccellenza, sfide di vertice e duelli importanti nell’undicesima giornataSi parte alle 14:30 con Nuorese–Taloro Gavoi e Santa Teresa–Calangianus
Si gioca domani (sabato) l’undicesima giornata del campionato di Eccellenza. Si parte alle 14:30 con Nuorese–Taloro Gavoi e Santa Teresa–Calangianus. Mezz’ora più tardi, alle 15, prenderanno il via gli altri incontri: Buddusò–Ferrini, Tortolì–Atletico Uri, Carbonia–Ossese, Sant’Elena–Ilvamaddalena (a Settimo San Pietro), Tempio–Iglesias e Villasimius–Lanusei.
Riflettori puntati sul Nino Manconi di Tempio, dove la capolista affronta l’Iglesias, terza forza del torneo: tra le due formazioni c’è appena un punto di distacco. Al “Frogheri”, la Nuorese, appaiata in vetta proprio al Tempio, riceve l’ostico Taloro.
A Settimo, l’Ilvamaddalena (seconda a pari merito con l’Iglesias) sfida un Sant’Elena ultimo in classifica ma in evidente ripresa. All’“Is Casas” di Villasimius va in scena un altro match di grande peso: la squadra di Antonio Prastaro cerca il riscatto, mentre il Lanusei vuole restare stabilmente nelle zone alte della graduatoria.
Trasferta complicata per l’Ossese, attesa dal Carbonia. In chiave salvezza, infine, la Ferrini fa visita al Buddusò: entrambe le formazioni sono alla ricerca di punti preziosi.