Con in campo giocatori del calibro di Hezeadi, Manrico Porceddu e Tupponi, autore di tre reti, l'Hymalaia ha piegato il Burcei di Danilo Scudu al termine di una bella gara nella prima giornata del campionato di Seconda categoria.Il Burcei ha giocato una buona gara: l'obiettivo è quello di fare un buon campionato e di valorizzare i giovani. I gol per gli ospiti: Tupponi autore di una tripletta, Pisanu e Serreli (calcio di punizione con deviazione), per il Burcei.

Vittorie nello stesso girone dell'Uragano Pirri (1-0) su La Pineta, del La Salle (4-1 alla Castiadese), della Jupiter (0-1) sul Mulinu Becciu. Pari (2-2) fra Kalagonis e Settimo. Successi del Sinnai (4-1 alla Johannes) e dell'Accademia calcio Sarrabese (3-1) alla Ferrini Quartu.

