La Leonardo torna in campo domani dopo il turno di riposo per il campionato di Serie A2 élite. I cagliaritani ospitano al PalaConi l'Elledì per uno scontro diretto che può rivelarsi determinante nella lotta playoff. Gli arancioneri sono scivolati all'ottavo posto in classifica, a cinque lunghezze di distanza dal quinto posto occupato proprio dall'Elledì, a pari punti con la Cdm Futsal. Una vittoria rimetterebbe nuovamente in corsa la Leo. In Serie A2, il Sestu Città Mediterranea ospita invece l'Orange Asti ultimo in classifica.

Serie B. Nel girone A, sfide casalighe per C'è Chi Ciak e Futsal Alghero, entrambe a caccia di punti salvezza contro Varese e Domus Bresso. Riposa il Sardinia Futsal che potrebbe festeggiare pur senza giocare la salvezza matematica a seconda dei risultati della giornata. Nel girone B, stesso obiettivo per il Monastir che fa visita al Team Giorgione secondo in classifica. Nel girone E, la Jasnagora sarà impegnata in trasferta contro la Velletri Technology per uno scontro diretto in chiave playoff. L'Elmas ospita il Mirafin per provare ad accorciare sulla zona playout, così come il Città di Cagliari sul campo del Club Sport Roma. Il Domus Chia già retrocesso attende invece lo united Pomezia.

Serie C1. La sfida più attesa si disputerà domani a Sinnai e potrebbe decidere le sorti del campionato. Il Quartu, padrone di casa, cerca infatti una vittoria per fermare la fuga della San Sebastiano Ussana, prima in classifica con 5 punti di vantaggio ma anche una gara in più rispetto ai quartesi. La Villacidrese terza giocherà sul campo del Babylon, mentre Ichnos Sassari e Villaspeciosa si giocano il quarto posto. Punti salvezza in palio nelle sfide Villasor-Fanni Futsal Sassari e Futsal 4 Mori-Cus Cagliari.

Femminile. La Mediterranea torna in campo domenica per il derby di B femminile dopo il turno di riposo. Capolista del girone A, la formazione cagliaritana cerca il sedicesimo successo su sedici contro l'Athena Sassari terza. Trasferta sul campo del Villaguardia per la Jasnagora, mentre nel girone B lo Shardana giocherà domani nell'anticipo sul campo del Prato. Domenica l'Arzachena ospita la Futsal Perugia. In Serie C femminile, il Cus Cagliari primo della classe riceve l'Ampurias. Inseguono Tiro Libero e Ittiri Sprint, impegnate contro Decimoputzu e Futsal Quartu. Il Monastir attendere l'Arborea, mentre l'Aiace Telamonio affronta il Sardinia Futsal.

