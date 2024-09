Trasferta amara per il risultato (2-0) per l’Atletico Uri sconfitto dal Savoia. Al 31’ il gol di Sellaf porta avanti i campani. Nella ripresa, il raddoppio di Di Guida. La squadra di Massimiliano Paba è uscita comunque a testa alta nella sfida contro una corazzata del torneo.

Esordio vincente invece per l’Ilvamaddalena che nel derby batte (0-3) l’Olbia; sconfitta in Campania per l’Atletico Uri. La squadra di Carlo Cotroneo, dopo aver eliminato i bianchi in Coppa, vince ancora espugnando il “Bruno Nespoli” con tre reti nella ripresa. La prima al 20’ di Blazevic. Al 26’ il raddoppio di uno straordinario Lobrano. Allo scadere, con l’Olbia ridotta in nove uomini (espulsi Arboleda e La Rosa), il tris di Tapparello.

