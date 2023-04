In attesa di blindare matematicamente il primo posto in campionato, Sarroch vola a Bologna per la Final Four della Coppa Italia di Serie B. Si scende in campo già venerdì per la semifinale contro Negrini Acqui Terme. La squadra gialloblù aveva strappato il pass per l'ultimo atto della competizione superando nel triangolare di qualificazione Leverano (3-1 in Sicilia) e Datterino Letojanni (3-0 in casa).

Il programma. Sarroch sarà impegnata venerdì alle 18 contro Negrini Acqui Terme nella seconda semifinale della Coppa Italia di Serie B al Palasport di Castel Maggiore. Sabato alle 10 la finalissima al PalaDozza di Bologna contro la vincente di Ecosantagata Civitacastellana- Gabbiano Mantova, semifinale che si disputerà sempre venerdì alle 16.

